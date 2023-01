L’azienda sanitaria cerca giovani volontari

Giovani che si impegnano per gli altri, proprio dove si soffre di più. L’Azienda sanitaria territoriale di Fermo partecipa anche per il 2023 al Servizio civile universale, con il progetto ‘Articolo 32 – La salute è di tutti’. I volontari del Servizio civile universale hanno fornito negli ultimi anni, e particolarmente durante il periodo di emergenza pandemica, un prezioso supporto al personale sanitario e amministrativo. Sono 28 i posti disponibili, rivolti a giovani tra i 18 ed i 28 anni di età, di cui 7 riservati a giovani appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.000 euro. La durata della collaborazione sarà di 12 mesi, per 25 ore settimanali distribuite su giorni. I volontari effettueranno nell’arco dell’anno anche 108 ore di formazione.

L’indennità mensile è di 444,30 euro. L’avvio del servizio è previsto per il mese di maggio 2023. Sono ben 16 le sedi per cui si mettono a disposizione posti per i volontari, distribuite in 8 Comuni dell’Azienda sanitaria. I volontari potranno effettuare domanda per prestare servizio a Fermo, dalla portineria del Murri, alla direzione sanitaria, poliambulatorio, distretto sanitario, centro per i disturbi del comportamento alimentare, centro salute mentale, sede amministrativa, ufficio relazioni con il pubblico, e nei distretti sanitari di Amandola (direzione sanitaria), Porto Sant’Elpidio (poliambulatorio e Servizio territoriale dipendenze patologiche), Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare. Si può formulare una sola domanda di partecipazione specificando la sede scelta e l’eventuale accettazione di destinazioni alternative, sempre all’interno dello stesso progetto. La scadenza è fissata per le 14 del 10 febbraio. Le domande vanno inviate esclusivamente tramite la piattaforma domande on line, all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it accedendo con Spid. Il bando e tutte le info sono consultabili al sito Servizio Civile Universale - portal (asur.marche.it) oltre che sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.