L’azienda sanitaria chiama il volontariato

Un servizio sanitario più umano, più vicino alle persone. Fa appello al volontariato l’azienda sanitaria di Fermo, con un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore, in particolare le Associazioni di promozione sociale-Aps e le organizzazioni di volontariato-Odv, iscritti al Runts e che intendono svolgere le attività di volontariato integrative e di supporto all’azienda: "Si tratta di tutte quelle attività tese all’umanizzazione dei servizi sanitari, spiega il direttore Roberto Grinta, con interventi complementari e integrativi a quelli che competono agli operatori della struttura pubblica. Alcuni esempi: sostegno umano, pratico e morale o assistenza ai pazienti, accoglienza di pazienti e caregiver con supporto all’orientamento degli stessi, all’informazione, alla facilitazione delle interazioni con il personale sanitario e socio-sanitario, attività ludico-ricreative, realizzazione di programmi di servizi in caso di situazioni di bisogni emergenti, organizzazione del tempo libero con programmi, attività di accoglienza e informazione per utenti e visitatori". Gli Enti del terzo settore interessati avranno tempo fino alle 10 del 30 aprile 2024 per presentare la documentazione scaricabile dalla sezione Bandi di gara del sito www.asur.marche.it L’Ast di Fermo, acquisite le manifestazioni di interesse, costituirà un elenco delle associazioni con le quali potrà procedere, stando alle specifiche esigenze e alla programmazione, alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento delle attività, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali. L’avviso, dopo la scadenza del 30 aprile 2024, resterà comunque aperto al fine di acquisire ulteriori manifestazioni per un aggiornamento dell’elenco, anno dopo anno. "Perché l’obiettivo dell’Azienda con questo avviso, che va ad annullare tutte le procedure ancora pendenti, è quello di favorire un’azione di rete e la piena valorizzazione delle molte realtà associative locali che vogliono operare in un’ottica di collaborazione con l’Ast di Fermo", conclude Grinta.