Le Angels alla sfida con Polverigi

Dopo la sconfitta patita sul campo dell’Olimpia Teodora Ravenna, la De Mitri – Carlo Forti Volley Angels Lab è pronta per disputare la prima casalinga del nuovo anno. Le ragazze di coach Papadopoulos dovranno affrontare l’arcigna formazione della Beauty Effect Tris Polverigi, puntando a una vittoria che possa scacciare le ombre della prestazione offerta in Romagna: "Dobbiamo tornare a giocare senza troppi pensieri – afferma l’assistant coach Attilio Ruggieri – e mostrare le nostre vere capacità. Tolto Ozzano, che appare al di sopra della media delle altre formazioni del nostro girone, non abbiamo visto squadre superiori alla nostra, ma se non mettiamo in campo le nostre caratteristiche principali, diventa difficile giocare al meglio".

Tornando all’ultima partita, c’è da dire che Ravenna

ha offerto una prestazione ordinata e incisiva, mettendo in difficoltà le rossoblù, specie in ricezione e in difesa, rendendo la vita difficile a Tiberi e compagne. Una giornata storta dalla quale le ragazze vorranno rifarsi già dalla serata di oggi, nel palcoscenico del PalaSavelli (inizio gara

ore 21), per l’ultima gara del girone di andata, arriverà Polverigi.