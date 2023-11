Le Angels vogliono invertire la rotta

La Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab torna in trasferta per invertire la rotta. Nelle ultime due gare, infatti, disputate per motivi di forza maggiore a Montegranaro, le rossoblù di Jana Kruzikova e Marco Sbernini (dopo aver vinto le prime quattro partite del campionato di serie B2) hanno rimediato altrettante sconfitte e sabato sera saliranno a Pesaro per tornare a vincere. In settimana il lavoro dei tecnici è stato attento a limare quelle piccole imperfezioni che sono costate care nei due incontri precedenti, anche perché la formazione pesarese (che per l’occasione lascerà il confortevole impianto del PalaCampanara per la bomboniera del Pala Tre) è una squadra da prendere con le molle, nonostante sia una neo-promossa in B2. Stefania Corna, Elisa Graziani e tutto il team dei coach Mattioni e Lorenzi hanno ormai acquisito una consapevolezza dei propri mezzi che renderà arcigno il cammino delle rossoblù nell’incontro di sabato sera. Tiberi e compagne però sanno bene che non possono fallire ancora e che devono dare un nuovo segnale di forza a questa stagione, segnale che potrebbe arrivare già sabato, espugnando il campo di Pesaro.