Le antiche carte di Monte Urano. Se ne parla in sala consiliare

All’interno del programma di eventi natalizi organizzato dal Comune di Monte Urano, c’è anche spazio per quella che è la cultura e in particolare quella legata alla storia del centro calzaturiero. Uno di questi è infatti in programma sabato prossimo 16 dicembre alle ore 18, voluto dall’assessorato alla cultura e turismo, presso la Sala Consiliare del Comune di Monte Urano. Ci sarà dunque la presentazione del volume "Le antiche carte di Monte Urano. Regesti e studi del Castello del ‘500 e ‘600" realizzate da Mario Diadoro (foto). L’autore, monturanese doc e laureato in paleografia, ha saputo andare a svolgere una precisa indagine documentale sulla storia della comunità monturanese fino al XVII secolo, attingendo all’archivio comunale anche con la relativa documentazione fotografica. Ecco dunque un profilo storico delle origini e dello sviluppo di Monte Urano con la possibilità di andare a scoprire le origini e la storia di Monte Urano. L’incontro prevede un dialogo con l’autore da parte della giornalista Stella Alfieri. L’ingresso alla presentazione è gratuito e l’invito è rivolto all’intera cittadinanza, interessata a conoscere e saperne di più della propria storia e delle proprie origini.