Le associazioni al sindaco: "Lasci in pace gli alberi"

"Lasci in pace le tamerici dove sono, a fare ombra e dare ossigeno come fanno da cinquant’anni. Modifichi subito il progetto e faccia respirare la gente su zone ciclopedonali più ampie". Pur avendo sempre trovato la porta sprangata alle loro richieste le associazioni ambientaliste tornano alla carica con una lettera aperta al sindaco Valerio Vesprini per cerare di salvare le 58 tamerici site sul lungomare sud secondo loro destinate a morte pressoché certa qualora venissero traslate da ovest, dove si trovano, ad est del lungomare, sradicandole da una parte e ripiantandole nell’altra, come prevede il progetto che l’amministrazione comunale intende realizzare.

Nella lettera al primo cittadino gli ambientalisti ricordano le varie tappe che hanno caratterizzato la vicenda di quelle piante e gli rimproverano di aver commesso gravi errori da loro sempre segnalati invano per chiudere con un accorato appello perché lasci in pace le piante. Ricordano ancora che all’aprile 2023 è stato approvato un progetto che definiva il filare storico di tamerici "un’aiuola spartitraffico …di piante cresciute disordinatamente" e "a fine vita", quindi da eliminare per creare un filare, 3 metri più ad est, di "essenze più adatte", i così detti "alberi di Giuda".

Per le associazioni è una falsità. La relazione botanica infatti fatta eseguire nel maggio 2023 smentisce che le piante siano moribonde. Tappa importante dell’affare Tamerici è stata, poi, il Consiglio comunale dello scorso novembre, quando è stato comunicato che tutte le tamerici verranno trapiantate. A questo punto gli ambientalisti biasimano il sindaco perché: "voleva tagliare le piante e adesso vuole spostarle per sostituirle con parcheggi, usando fondi dedicati espressamente dal Pnrr all’adeguamento delle aree pedonali e ciclabili". In chiusura della missiva l’appello: "Lasci in pace le tamerici. Modifichi subito il progetto e faccia respirare la gente su zone ciclopedonali più ampie. Non sprechi soldi e non rischi di vedersi revocato il finanziamento. Firmato: Italia Nostra Fermo, Legambiente Terramare Fermo, Comitato per la Mobilità Dolce, Comitato per la salvaguardia di Viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio, FIAB Costa Macerata-Fermo, Società Operaia "G. Garibaldi" Porto San Giorgio, Gruppo Spontaneo "nelnostropiccolo".