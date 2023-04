Le associazioni bocciano il Parco Marino

Si torna a parlare dell’istituzione del Parco Marino del Piceno, che anni fa aveva fatto notevoli passi in avanti ma che poi si è arenata, vuoi per la durissima opposizione delle categorie della pesca, dei vongolari su tutte, vuoi perché riguardo a Porto San Giorgio l’Amministrazione dell’epoca (2008) decise di uscire dal Parco dopo che il Comune ne era stato tra i maggiori promotori. La riproposizione dell’infrastruttura è destinata a riaccendere il dibattito e le polemiche. Se n’è avuta la riprova ieri nel corso di un incontro per parlarne promosso dal sindaco Valerio Vesprini. Invitati i rappresentanti delle amministrazioni della costa fermana e le associazioni di categoria maggiormente interessate. Intervenuti pure i consiglieri regionali Andrea Putzu, Marco Marinangeli e Jessica Marcozzi. La riunione si è tenuta nella sala consiliare del municipio.

Il primo cittadino ha salutato gli ospiti e introdotto il confronto che pone al centro dell’interesse la tutela del tratto costiero del Fermano. "Questo incontro su un tema così importante qual è il Parco Marino – sono le sue parole – è stato voluto da me su sollecitazione dei vongolari del Covopi e dei pescatori del Co.ge.p.a. per mettere in evidenza gli aspetti e le criticità che potrebbero riguardare le categorie nel caso l’attuale idea del Parco si contretizzasse". Hanno partecipato i sindaci di Fermo, Paolo Calcinaro, di Altidona, Giuliana Porrà, e di Campofilone, Gabriele Cannella, il vice sindaco di Pedaso, Giuseppe Galasso, una rappresentanza dell’Ufficio tecnico del Comune di Porto Sant’Elpidio e gli assessori sangiorgesi Fabio Senzacqua e Alessandra Petracci. Il no al Parco Marino da parte delle associazioni presenti è stato unanime e senza contradittorio: Carlo Iommi di Confcommercio si è detto fermamente contrario, Romano Montagnoli del sindacato balneari lo considera una limitazione, Gianluca Vecchi degli albergatori Ataf "non abbiamo bisogno di ulteriori enti che ci vincolano" e per Demetrio Rubicini di Villaggio Marche "ha più appeal un servizio rispetto ad una situazione del genere".

Concetti simili espressi da Gerardo Fragoletti (Co.vo.pi) e Basilio Ciaffardoni (Co.ge.p.a.). I consiglieri regionali hanno condiviso le perplessità sollevate dai rappresentanti di categoria e considerando inalienabili il rispetto dell’ambiente, la tutela del mare e la difesa dei posti di lavoro, produrranno una mozione che terrà conto di tali principi.

Silvio Sebastiani