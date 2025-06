Le attività dedicate ai ragazzi: ecco il piano per l’estate

L’estate ad Amandola si è già aperta nel segno dello sport e del divertimento con il programma ‘Estate Ragazzi 2025’, rivolto ai giovani dai 6 ai 14 anni che frequentano la scuola dell’obbligo. Un’iniziativa ormai consolidata da tempo, organizzata dall’Amministrazione con il supporto delle tante associazioni sportive del territorio.

Il programma è partito con la ‘Settimana dello Sport’ che si è svolta dal 16 al 21 giugno, con attività giornaliere dalle 9 alle 12.30 incentrate sui diversi sport più praticati: calcio, basket, volley, bocce, tennis ed equitazione. Il divertimento proseguirà con le ormai consuete ‘Colonie Marine’ a Lido di Fermo che partiranno domani 23 giugno e proseguiranno fino al 4 luglio (esclusi sabato e domenica), con partenza da Amandola alle 8.30 e rientro alle 18.30. Saranno circa 40 i ragazzi partecipanti che verranno coinvolti in giochi in spiaggia, sport acquatici, danze e sketch.

Infine dal 7 al 18 luglio, si terrà il ‘Corso di Nuoto’ a Piane di Montegiorgio: dieci lezioni mattutine con partenza da Amandola alle 8.15 e rientro alle 13. Le quote per colonia e corso di nuoto sono definite tenendo conto di molti fattori ambientali ed economici per permettere a tutti i ragazzi, nessuno escluso, di poter partecipare a queste iniziative.

"Un ringraziamento va a tutte le associazioni sportive ed ai tanti volontari che hanno reso possibile questo programma - dichiara il sindaco Adolfo Marinangeli -. L’Amministrazione crede fortemente nel valore educativo e sociale dello sport e del gioco, strumenti fondamentali per la crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi". L’Amministrazione nell’occasione ha voluto ringraziare Giuseppe Cupelli, per il costante impegno e la passione con cui, da molti anni, contribuisce all’organizzazione delle attività estive rivolte ai più giovani.