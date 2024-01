Le befane scaldano la piazza,. Cristina d’Avena fa il pienone

L’animazione delle befane, in giro per il centro cittadino con sacchi di dolciumi da consegnare ai piccoli, poi l’atteso concerto di Cristina D’Avena insieme ai "Bim Bum Bam". Questo l’assunto della manifestazione oranizzata ieri pomeriggio dal Comune in collaboraione con la Pro Loco. Nella realtà poca la gente e poche le befane, che sono arrivate verso le ore 16 a bordo di auto d’epoca. Un paio sono salite sul palco allestito in piazza Matteotti ad intrattenere i pochi prersenti, specie bambini. Poi il miracolo: le persone piano piano hanno incominciato ad arrivare alle 17,30 con l’avvinarsi dell’orario in cui, ore 18, era previsto il concerto della cantante Cristina D’Avena che con le sue canzoni ha fatto da colonna sonora ad intere generazioni. Quest’ultima ha iniziato alle 18,30, non senza prima salutare Porto San Giorgio in cui ha detto di esserci già stata ed in cui è tornata con piacere. Dicevamo del miracolo perché dalle poche presenze si è passati ad una folla strabocchevole rimasta al suo posto nonostante un po’ di pioggia verso le 19. Tutti pazzi per Cristina D’Avena che ha presentato i suoi brani di maggior succeso. Tra essi vi sono la "Canzone dei Puffi" del 1982 e "Kiss me Licia" del 1985. Nel 1986 raggiunge una popolarità ulteriore quando interpreta il ruolo di Licia nella prima di quattro serie di telefilm per ragazzi intitolata ’Love me Licia’. Una cantante molto amata e seguita soprattutto dai bambini e da coloro oggi non sono più giovanissimi ma hanno cominciato ad apprezzarla quando avevano meno anni. Come consuetudine, l’entusiasmo di Cristina D’Avena ha accompagnato il pubblico in un viaggio appassionante, a sognare e cantare a squarciagola un repertorio costruito in oltre 40 anni di attività.