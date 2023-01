Le befane volanti battono anche la nebbia Famiglie e bambini con il naso al cielo

di Angelica Malvatani

È una piazza ovattata di nebbia e piena di gente quella che accoglie di nuovo le befane a Fermo, per il grande congresso che chiude il periodo delle feste di Natale e che mette il sigillo su un momento veramente felice per tutta la città. Mancavano le vecchine ai fermani, sono arrivati visitatori, famiglie, bambini, da ogni angolo del territorio e anche da fuori, a caccia di caramelle, dolci e naturalmente di tanti sorrisi. Un evento che ha rispettato tutte le aspettative, alle 16 tutti col naso in su ad aspettare le befane del Cai che scendono dal palazzo comunale in piazza del Popolo, tre donne e un uomo, tutti assolutamente esperti di arrampicate, si sono esibiti per la meraviglia dei piccoli. "Siamo stati qui per anni, prima dello stop forzato – hanno raccontato le befane volanti – oggi, nonostante la nebbia, è una vera gioia essere qui". In piazza anche il sindaco Paolo Calcinaro con l’assessore ai servizi sociali Mirco Giampieri, è proprio l’assessorato a curare la festa e a coinvolgere le associazioni del territorio: "E’ sempre bellissimo vedere l’impegno e lo sforzo di tutti a far funzionare ogni cosa, in piazza oggi si gioca grazie a ’Mondo Sommerso’, alle befane della Croce Verde, ai vigili del fuoco volontari, a Psiche 2000 e ai vari centri sociali con le ludoteche che davvero ci mettono l’anima".

Aperti, e affollati, anche i musei, porte aperte anche nei negozi, per i primi giorni di saldi, e i bar per la cioccolata calda che aiuta, in momenti tanto freddi e umidi. Alla fine, la bellezza è esserci, sorridere e stare insieme, provando a salutare le feste che si chiudono davvero con un bilancio del tutto positivo. "Abbiamo avuto gente sempre, ad ogni evento, in ogni spazio espositivo – spiega il sindaco Calcinaro – il nostro Natale è ormai un evento riconoscibile e riconosciuto, mi fa sorridere chi parla di competizioni tra comuni per accaparrarsi gente. Penso a Porto San Giorgio con cui siamo assolutamente complementari e va benissimo che anche loro abbiano avuto la befana oggi, quando si organizzano cose belle e di successo tutti hanno il loro pubblico. È chiaro che i musei, le piscine romane e gli spazi culturali ci aiutano d’inverno, così come i comuni costieri sono favoriti d’estate. Di certo non siamo qui a farci la guerra ma ciascuno lavora per il proprio comune". grande pubblico anche per il presepe vivente allestito nelle Cisterne Romane grazie all’impegno delle contrade della Cavalcata dell’Assunta. L’allestimento molto suggestivo si poitrà visitare fino a domani.

Intanto, la befana vola via, passando per la casa di Salette, dove sarà ancora fino a domenica, per arrivare poi sempre domani nella casa di Rudolph, allestita da contrada Fiorenza. Tra oggi e domani si può ancora visitare la casa di Babbo Natale di contrada Campolege, così come le mostre dei presepi, per un fine settimana che chiude sul serio la festa più bella che c’è. C’è tempo invece fino a domenica 16 gennaio per pattinare sul ghiaccio, Fermo la ’città magica’ saluta così questo Natale dei record e guarda al futuro.