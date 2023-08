Le bellezze di Miss Italia sfilano a Porto San Giorgio in piazza Matteotti

Miss Italia fa tappa in piazza Matteotti, si elegge infatti “Miss Eleganza Marche” alle ore 21,30 di domani sera, sabato 12 agosto. Si svolgerà qui la finale regionale di Miss eleganza Marche. In passerella sfileranno 20 concorrenti selezionate provenienti un po’ da tuta la Regione. Secondo il regolamento di Miss Italia la vincitrice a Porto San Giorgio accede direttamente alle pre-finali nazionali della stessa miss Italia. Il programma della serata prevede anche momenti di intrattenimento e spettacolo che saranno presentati da Marco Zingaretti. La manifestazione è organizzata dall’assessorato al commercio del Comune di Porto San Giorgio, con la collaborazione della Pro Loco cittadina. Nel corso dell’evento saranno presentate le collezioni di Primadonna e abbigliamento Clhoé: "Riconfermiamo un appuntamento sempre molto seguito in città – afferma l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili - . Avremo come ospite Miss Italia in carica Lavinia Abate".