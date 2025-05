"Le biciclette per un altro turismo"

Una ciclabile attrezzata e senza interruzione che colleghi Porto San Giorgio fino ad Amandola, una serie di passeggiate ambientali dedicate al recupero delle tradizioni, e campagne informative dedicate ai gestori di attività ricettive. Sono queste alcune considerazioni che Marco Ramadori, presidente dell’associazione ‘Viarum’ di Montegiorgio, sta sviluppando e su cui vorrebbe coinvolgere anche le amministrazioni dei comuni dell’entroterra al fine di promuovere nuove forme attrattive. "Tramite l’associazione Viarum – racconta Marco Ramadori – vengo invitato a diverse manifestazioni qui nel nostro territorio e per curiosità personale partecipo a manifestazioni e passeggiate in altre parti d’Italia per valutare i lori sistemi e magari provare a riproporli nel Fermano. Alla fine sono emerse alcune idee che potrebbero essere particolarmente utili e sui cui si potrebbe lavorare coinvolgendo le amministrazioni delle aree interne della provincia. Faccio un esempio la Costa dei Trabocchi in Abruzzo, un sentiero abbandonato che ora sta divenendo una meta turistica apprezzata. Molti proprietari hanno ristrutturato ruderi abbandonati e ora svolgono attività di ristorazione e affittacamere". Secondo il presidente di ‘Viarum’, basterebbero pochi elementi per ridare al territorio una nuova impronta per rilanciare il turismo. "Credo che un elemento imprescindibile sia la creazione di una pista ciclabile dedicata e continua – sostiene Marco Ramadori – che colleghi la costa alla montagna, magari da Porto San Giorgio ad Amandola. Si potrebbero organizzare visite in bici alla scoperta dei borghi. Mi è capitato di venire in contatto con turisti in visita nel nostro territorio, che però non sanno cosa visitare perché spesso neppure i titolari delle attività recettive non sanno indirizzarli. Esistono poche iniziative di visite guidate e spesso sono slegate da paese e paese. Ho visitato territori che hanno meno potenzialità delle nostre, ma che sono riusciti attraverso una programmazione mirata, a creare gruppi di giovani che hanno studiato le tradizioni e organizzano visite guidate nei borghi, si potrebbe fare a piedi, in bici in forma organizzata e soprattutto con una programmazione stabile. Sono considerazioni su cui invito le amministrazione del territorio a riflettere, magari mettendo in rete si potrebbe creare un sistema che potrebbe rilanciare il territorio e creare anche indotto a occupazione per i giovani", Alessio Carassai