Le bollicine di ‘Aperitivi al borgo’

Tutto è pronto per gli ‘Aperitivi al borgo’, iniziativa proposta dall’Associazione per le idee Aps di Silvia Cecconi in collaborazione di William Timi, sposata e finanziata dall’assessorato alla cultura e turismo. "Crediamo in questo progetto e vogliamo portare un tocco di eleganza e originalità in alcuni scorci del centro storico per valorizzarli e proporre qualcosa che ci connoti di più" dice l’assessore Michela Romagnoli. In contemporanea, saranno attivate le pagine Facebook e Instagram ‘Sant’Elpidio Turismo’ con hashtag #aperisem. "Aperitivi al Borgo nasce dall’esigenza di caratterizzare il centro storico grazie a serate pensate per creare un maggiore appeal per visitatori e turisti – spiega la Cecconi –, per offrire loro una serata e una proposta diversa dal solito". L’associazione penserà all’allestimento delle location con arredi e poltrone vintage; pasticcerie, bar e ristoranti si occuperanno degli aperitivi con proposte particolari e musica live. Nelle prime tre serate saranno presenti instagramers che veicoleranno l’evento su Igers Marche. Il programma: venerdì (ore 18 - 21), Largo dei Torrioni con il bar pasticceria Cardenà preparerà e la musica di Julian Corradini (chitarrista e compositore). In caso di maltempo, l’evento sarà annullato e riproposto in altra data; 29 giugno, Piazza Gramsci, il Duo Ghema, Marta Porrà e Emanuele Costanzi, e il piccolo ristorantino ‘Mezzo di’ di Laura Borioni; 13 luglio, Arena Sordi, Vinz Campanelli e Massimo Saccutelli, con la Forneria Totò; 28 luglio, Largo dei Torrioni, Pergolesi Jazz Quintet e Locanda dei Matteri; 30 luglio, in Piazza Berdini, Sofia Tomelleri Quartet e il ristorante Le tagliatelle di Ada; 2 agosto, in via Cunicchio, Dolce Vita Ttrio e l’osteria Ponti Oscuri. L’ingresso è libero, prenotazione consigliabile.