Le chiavi delle città nelle mani di Re Carnevale

Giornata piena quella che Baraonda Il Carnevale di Fermo e Porto San Giorgio ha vissuto per giovedì grasso. Da ieri chiavi delle città di Fermo e di Porto San Giorgio sono saldamente nelle mani dei rispettivi Re Carnevale, i quali hanno l’immediato inizio della festa di fronte a cinquecento bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primarie sia di Porto San Giorgio che di Fermo, a ribadire il senso unitario di un progetto che da anni accende strade e piazze per la festa più colorata dell’anno. Re Carnevale di Fermo (Luigi Palloni), Re Carnevale di Porto San Giorgio (Vincenzo Santantonio), erano con Mengone Torcicolli (Kevin Pizzi), sua moglie Lisetta (Venusia Morena Zampaloni), Lu Cucà (Simona Ripari), alla presenza dell’altro inquietante personaggio storico di questo Carnevale, la Regina Quaresima (Beatrice Bellabarba) che ricorderà a tutti come il regno della baldoria sia breve e destinato a finire tra le fiamme del rogo, martedì 4 marzo, a Porto San Giorgio. Per le amministrazioni erano presenti gli assessori fermani Lanziei e Torresi e il collega sangiorgese Marcatili, per un momento di grande allegria che si è arricchito anche di un insperato sole. È iniziata così la lunga carrellata di eventi che porterà fino a martedì grasso, la sfilata di carri e gruppi mascherati per Fermo è in programma domenica, il 4 invece toccherà a Porto San Giorgio, in un abbraccio ideale che unisce due territori mai così vicini.