Le chiese di San Zenone e San Michele Arcangelo ottengono i finanziamenti

Due chiese storiche, bellissime, profondamente sentite dai fermani. Si apre una nuova stagione per le chiese di San Michele Arcangelo e San Zenone, entrambe chiuse dopo il sisma del 2016. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Calcinaro che ringrazia la Curia per l’attenzione prestata a quegli edifici: "E’ arrivata una buona notizia per la storia della città dal fronte ricostruzione, ha spiegato Calcinaro, sono state finanziate due chiese monumentali chiuse da tempo come San Michele Arcangelo e San Zenone. Due chiese che erano state danneggiate dal sisma del 2016. E nell’anno probabilmente potrà partire anche il recupero del Carmine e della Beata Vergine di Salette. Questi edifici, aggiunge il sindaco, non sono solo edifici di culto ma sono parte integrante della storia, della cultura e delle radici della nostra Città e voglio ringraziare il nostro arcivescovo Rocco Pennacchio, la nostra Curia e Demetrio Catalini in particolare per il grande impegno profuso". Dunque nuovo anno partito con questa buona notizia che porterà al recupero di due chiese storiche e importanti della città. "Speriamo, è l’auspicio del primo cittadino, di avere presto buone notizie anche per Sant’Agostino, l’auditorium San Martino e Villa Vitali".