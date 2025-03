Le complesse connessioni tra alimentazione e benessere

"Il ruolo della nutrizione nella sfera psicologica" è stato l’argomento del primo evento della rassegna Next di cui si è discusso sabato nella sala Imperatori. E’ stato ideato dal consigliere comunale Giuseppe Maccarrone con il patrocinio del Comune di Porto San Giorgio e della Regione Marche. Dopo l’intervento del sindaco Valerio Vesprini hanno relazionato gli esperti di settore, l’influencer dietista Nicoletta Venanzi, la nutrizionista Angela Paternesi, la psicologa Martina Miocchi e Luca Beltrami, preparatore atletico. Con i loro interventi hanno esplorato le complesse connessioni tra alimentazione, benessere psicologico e performance sportiva. La discussione è stata ricca di spunti e testimonianze come quella di Matteo Caporossi atleta manphysique. Ha concluso Giuseppe Maccarrone: "Il successo dell’incontro, è stato un segnale dell’interesse verso questi temi, confermando l’importanza di eventi come Next, che offrono occasioni di riflessione su argomenti rilevanti per la salute e il benessere. L’incontro si è rivelato un’opportunità unica per approfondire come una corretta alimentazione possa influenzare la nostra mente"