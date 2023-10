Le domande di Ubaldo Renzi sul nuovo Murri

Il “nuovo Murri”? Alcuni interrogativi al progettista arrivano da parte di Ubaldo Renzi, già promotore del Tribunale del malato di Fermo: "Il nuovo ospedale sarà generalista ipertecnologico di primo livello? O ad intensità di cura? Saranno sufficienti 42.000 merri quadri per le seguenti 18 reti cliniche? Medicina Interna, Chirurgia anche Robotica, Ortopedia anche Traumatologia, Neurologia, Gastroenterologia, Urologia, Cardiologia con (U.T.I.), nefrologia, Ostetricia Ginecologica, Oculista, Pediatria, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Oncologia, Diabetologia, Malattie Infettive, Neurochirurgia, Pneumologia. Ci saranno 4 o 11 sale operatorie? Sono previste ampie volumetrie per i seguenti sette servizi vitali in ogni nosocomio di primo livello? Da anni in funzione negli altri quattro ospedali di Area vasta e non al Murri. Servizi di Emodinamica-Coronografia 24 ore su 24, Radiologia Interventistica, Medicina Nucleare (pet), Radiologia Oncologica, Anatomia Patologica, Scintigrafia, Pneumologia. Sono sufficienti 311 posti letti per acuti e 25 per lungo degenti? Solo Fermo ha rispettato la norma Balduzzi del 2,7 ogni 1000 abitanti (2 per acuti e 0,7 lungodegenti), eliminandoli da tutti gli altri nosocomi riducendo il Murri al disotto anche della norma prevista di governo? Un esempio tra i tanti per fare una comparazione con un paese del nord: Vimercate, che, con 149 mila abitanti ha edificato un ospedale su ben 113.000 metri quadri per 530 posti letto per acuti: ben sei sale raggi X, di cui una per le emergenze, 11 sale operatorie, una sala raggi X viscerale, 3 sale di ecografia. Ci sarebbero molti altri, non meno importanti interrogativi da porre al progettista del nuovo Murri. E’ augurabile che, a differenza del passato, l’attuale assessore riesca a garantire l’equità del servizio ospedaliero che vede Fermo ultimo, anche per l’ignavia dei suoi passati amministratori.