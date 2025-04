Le donne della storia. Nasce uno spettacolo

Crystal of Dance presenta ’Voci, femminile plurale– un concertato di parole, musica e sentimento’, grazie alla visione poetica di Mariasole Fornarelli: "Uno spettacolo – dicono gli organizzatori – in cui il palco non ha confini e il pubblico diventa parte della storia. Verrà messo in scena al teatro comunale di Porto San Giorgio alle ore 21 del 10 aprile e nel teatro Pagani di Monterubbiano alle ore 18 del 13 aprile: "Le voci di queste donne risuonano nel tempo. Questo può essere anche il vostro tempo" si legge nella presentazione dello spettacolo".

Mariasole Fornarelli, poliedrica attrice ne cura il testo, la regia, la performance la poetica visione artistica: "Sto – dice lei stessa - dove la cultura e l’immaginazione si fondono, dove i confini di un palco non esistono e dove il pubblico diventa parte dello spettacolo stesso. Perché far sentire la propria voce e far valere le proprie idee per le donne non è mai stato facile. Ma alcune ci hanno provato, cantato per combattere il dolore., urlato a tutti il diritto di avere il proprio posto nella storia, taciuto quando lo hanno ritenuto opportuno, parlato nonostante qualcuno abbia provato a zittirle, amato pur avendo vissuto l’odio. Ognuna aveva un sogno, la propria storia che si è intrecciata, con il tempo, con quella di ognuno di noi. sono le Voci di questo viaggio di donne che hanno fatto la nostra storia"