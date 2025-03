Le espadrillas di Ozlem da Instanbul: "Mio padre mi mandò a studiare qui"

La bandiera della Turchia sullo stand di espadrillas richiamava la provenienza di una delle tante aziende turche presenti al Micam, ma Özlem Ikiisik Barutchu, titolare del calzaturificio ‘SUspadril’ (a Instanbul) ha una storia legata al distretto fermano, in particolare a Sant’Elpidio a Mare dove, circa 30 anni fa, si è formata nella rinomata scuola regionale calzaturieri, un’eccellenza che ormai non c’è più.

Ma come ci era arrivata da Instanbul a studiare a Sant’Elpidio a Mare? "Mio padre aveva un’azienda di scarpe e voleva lasciarla ai figli. Aveva contatti in Italia e cercava dove potermi mandare a imparare a fare le scarpe. Un amico fermano gli ha segnalato la scuola di Sant’Elpidio – racconta Özlem –. Sono stata la prima turca a frequentarla. Sono rimasta per 2 anni. Non ho imparato solo il design ma anche a tagliare, cucire, modellare grazie a una piccola fabbrica interna alla scuola dove ci insegnavano proprio tutti i passaggi per realizzare una scarpa. E dopo la scuola, facevo pratica in un calzaturificio. Allora le Marche erano un tesoro per le scarpe. Lo sono ancora adesso, ma forse c’è meno produzione e più design".

Da dopo il Covid, Özlem ha preso in mano l’azienda paterna e produce espadrillas "fatte tutte a mano: siamo gli unici in Turchia a farlo. E’ una scarpa estiva ma abbiamo creato versioni invernali per vedere come reagisce il mercato". Ma ha creato anche altro: "Un progetto di sostenibilità per le donne turche che stanno in casa, cucinano, seguono i figli, ma è importante che abbiano un’autonomia economica per non dipendere solo dal marito. Oggi ho 110 donne che cuciono scarpe, realizzano ricami e decori, piccoli dettagli che fanno la differenza".

Marisa Colibazzi