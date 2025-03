Le facce della guerra ma nessuna è pulita

Egidio, cosa sono le foibe? "Erano tante. In Istria, Slovenia, ma non se ne è mai voluto parlare. L’Italia aveva perso la guerra e cercava l’oblio per questioni ormai non più italiane, ed era volontà unanime dimenticare quegli eventi disumani". Albina Šegota, ha 103 anni, è la bisnonna di un’amica della mamma di Demian e vive vicino Pola. "Figli miei prima gli italiani buttarono dentro alle foibe gli slavi, poi gli slavi fecero la stessa cosa agli italiani. Alla fine, dentro ci sono finiti gli uni e gli altri. Hanno ucciso anche mia madre, l’hanno bruciata in una delle buche, foibe. Il motivo non si sa".

Dalla testimonianza abbiamo capito che ogni storia ha due facce e in guerra, nessuna delle due è pulita. Perché si continua con le guerre? Dopo aver riaperto le ferite delle vite di Egidio e nonna Albina, e aver sofferto con loro per le ingiustizie subite, si rafforza in noi il desiderio di pace ed è incomprensibile che tante nazioni continuino a stare in guerra.

Classe II A