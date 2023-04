Le famiglie dei malati fanno squadra

Segue dalla prima

Le ha fatto eco Micol Lanzidei, assessore comunale con delega alle pari opportunità: "Questo gruppo di malattie è tipicamente femminile: infatti proprio le donne, assorbite dalla vita familiare, possono essere indotte a trascurare i primi sintomi, aumentando così il rischio di complicanze disabilitanti". Sulla Reumatologia l’Inrca di Fermo ha molto da dire: qui la Reumatologia è attiva da 30 anni, quando arrivò il primo densitometro Dexa delle Marche al Por di Fermo. Lo ha ricordato Pietro Scendoni, direttore dell’unità operativa recupero Funzionale e Reumatologia Irccs-Inrca. Scendoni ha fornito dati che confermano come le malattie reumatiche abbiano una caratterizzazione di genere, colpendo soprattutto le donne, sono colpite da osteoporosi otto donne ogni uomo, stessa proporzione per la fibromialgia, tre a uno è il rapporto per l’artrite reumatoide e così via. Scendoni ha ricordato che "a breve renderemo pubblici i risultati del progetto di ricerca Fior di lotto, con 300 donne ultracinquantenni del comprensorio fermano controllate per 5 anni con valutazioni cliniche, densitometriche e risonanza magnetica vertebrale. Una ricerca unica in Italia, i cui risultati sono attesi da tutta la comunità scientifica".