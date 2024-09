Le fiamme divampano in garage. Paura e tanti danni in una palazzina

Prima il fumo, poi le fiamme che sono divampate in modo violento. Paura e danni ingenti a Fermo, in via Anibaldi, nei pressi della rotatoria della questura, dove all’interno di un garage si è sviluppato un rogo che ha interessato anche il piano superiore della palazzina dove è situato.

Erano da poco passate le 14 quando un residente si è accortoi dell’incendio e ha lanciato l’allarme. I vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo sono intervenuti con tre mezzi, tra cui due autobotti. La situazione è subito apparsa complicata perchè all’interno dei locali interessati dell’incendio c’erano auto e moto con i serbatoi pieni di carburante. La velocità di azione dei pompieri ha evitato che i mezzi potessero esplodere, anche se sono stati in parte divorati dalle fiamme. Nel giro di un’ora i vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo, ma prima di entrare nel garage e quantificare i danni, hanno dovuto aspirare il fumo e mettere la zona in sicurezza. Una volta dentro i pompieri hanno riscontrato danni al solaio e hanno dovuto interdire la porzione dell’appartamento situata sopra il garage. Fortunatamente non sono stati registrati feriti, ma solo tanta paura e danni che si aggirano intorno ai 100mila euro. Al termine dell’ispezione è emerso che si è trattato di un incendio provocato da cause accidentali, probabilmente legate a un cortocircuito dell’impianto elettrico.

Fabio Castori