Le fiere fanno ancora il pieno. Ma il mercato non accelera

I numeri certificano il successo e l’interesse dei buyer nei confronti delle fiere del sistema moda che si sono concluse ieri sera a FieraMilano a Rho anche se il quadro congiunturale presente elementi di preoccupazione. Gli organizzatori, infatti, hanno definito gli esiti delle rassegne "eccellenti risultati" riferendosi all’andamento registrato dalle manifestazioni fieristiche dedicate alla moda e all’accessorio ovvero: Micam Milano, Mipel, The One Milano e Homi Fashion&Jewels Exhibition. Le rassegne sono state visitate da 42.273 operatori professionali (+21% sull’edizione provenienti da 129 Paesi. I saloni hanno intercettato soprattutto il forte dinamismo dei buyer esteri. Tanti visitatori provenienti da Spagna, Francia e Germania, il grande ritorno della Cina e conferme dal Giappone, dal Nord America. 2000 i brand che hanno presentato le loro collezioni per la prossima stagion. Estro, talento, ricerca nei materiali e nelle tecnologie produttive, ma anche attenzione al mondo della moda che cambia, hanno caratterizzato le creazioni dei nuovi designer. Non sono mancate anche occasioni di incontro e di confronto sugli argomenti più interessanti per il settore, dalla sostenibilità all’intelligenza artificiale, dalle nuove tecniche produttive al futuro del retail. Intanto, per quanto riguarda il settore calzaturiero, il Micam è servito anche per analizzare gli scenari e in proposito Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici, riferendosi alle vendite all’estero, ha detto: "Il rallentamento ampiamente previsto si è infine palesato nel secondo trimestre dell’anno in corso. Al forte rimbalzo del 2021 registrato dopo il crollo procurato dai lockdown e al proseguimento del recupero nel corso del 2022 – pur su ritmi comprensibilmente meno sostenuti, via via che i livelli di attività si normalizzavano – ha fatto seguito, dopo un avvio 2023 ancora favorevole in gran parte delle variabili congiunturali, una marcata decelerazione. A cominciare dalle esportazioni, da sempre il volano del settore, che nel bimestre aprile-maggio hanno evidenziato, dopo gli incrementi a doppia cifra dei mesi precedenti, solo una debole tenuta in valore (+1%), accompagnata da una battuta d’arresto in volume (-14,9%). Nei primi 5 mesi registrano incrementi in valore tutte le principali destinazioni dell’export, ad eccezione della Svizzera – tradizionale hub logistico, in sensibile arretramento dovuto verosimilmente a diverse strategie di distribuzione adottate dalle griffe, senza transito nei depositi elvetici – che segna un -13,6% (con un -29% nelle paia), del Regno Unito (-2,6%) e del Canada (-0,5%).

Vittorio Bellagamba