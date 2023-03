Le figure femminili nelle opere di Dante

Montegranaro celebra la festa della donna e per l’occasione propone un paio di appuntamenti culturali molto interessanti che, per di più, sono stati inseriti in una rassegna ‘Sguardi d’amore. Amore e cultura contro ogni forma di discriminazione’ che prevede appuntamenti fino a novembre. Intanto, per la giornata dell’8 marzo, l’assessore alla cultura, Monia Marinozzi, la consigliera comunale per le Pari Opportunità, Cristiana Strappa e la responsabile dell’ufficio cultura, Alessandra Levantesi, con la collaborazione della Commissione regionale per le Pari Opportunità propongono agli studenti delle scuole medie, una lezione spettacolo sulle figure femminili nelle opere di Dante, con l’associazione ‘Verso l’armonia’, al teatro ‘La Perla’ (dalle 9,30). Sabato 11 marzo, invece, la rassegna prevede un Omaggio alle donne attraverso la Divina Commedia, nella chiesa di San Serafino (dalle 21,15) si terrà uno spettacolo di poesia e musica con Viviana De Marco, Fausto Palmieri, Olena Kocherga. Nel mettere a punto la rassegna, c’è stata anche la volontà di renderla itinerante, scegliendo, di volta in volta, location diverse. Gli incontri sono a ingresso libero.