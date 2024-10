Le fotografie di Massi e Tasso a Villa Baruchello

Una presentazione romana, nell’aula convegni di Palazzo Carpegna, per la mostra ‘Il respiro della terra’ con foto di Lorenzo Cicconi Massi e Christian Tasso, nella Limonaia di Villa Baruchello dal 20 ottobre al 31 dicembre. Mostra che è finita nel mirino dell’oposizione per i costi alti:122mila euro. A fare gli onori di casa la senatrice Elena Leonardi: "Con questa mostra si lancia un messaggio per la promozione del valore del Made in Italy e di tutto quanto racconti la nostra storia, cultura e tradizioni. Una mostra che potrà essere volano per Porto Sant’Elpidio e le Marche". Le fa eco il sindaco Massimiliano Ciarpella parlando di "un progetto culturale ambizioso, che si concretizza grazie al contributo fondamentale di Regione, Carifermo e Fondazione Carifermo. Una proposta di alta qualità che potrà essere esportata, il cui titolo evoca il radicamento alla terra e alle tradizioni". Presente a Roma anche il consigliere regionale, Andrea Putzu che sottolinea "l’investimento della Regione, con un importante contributo, su progetti di qualità come questo". Il consigliere Giorgio Marcotulli vede nella mostra "un seme per valorizzare la cultura fotografica marchigiana. L’esposizione proporrà opere inedite ed esclusive e colloca Porto Sant’Elpidio tra le città in grado di promuovere mostre di alto livello". Per la Fondazione Carifermo, presente il vicepresidente Ezio Montevidoni che ha rimarcato come Cassa di Risparmio e Fondazone siano sempre pronte a sostenere eventi che valorizzino il territorio. Per la curatrice Alessia Locatelli è la prima volta che lavora nelle Marche: "La mostra è un omaggio alla straordinaria tradizione fotografica marchigiana riconoscibile nel mondo. Cicconi Massi può considerarsi un erede diretto di Mario Giacomelli. Tasso appartiene a un’altra generazione e ha ricostruito il racconto della ruralità. Due artisti diversi ma complementari".

Per Alessandro Carlorosi, coordinatore del progetto, ‘Il respiro della terra’ "è una bella sfida. Lo è proporre qualcosa di innovativo, coinvolgendo le scuole e il mondo delle associazioni". Orgogliosi i due fotografi di condividere questa esposizione. "Vivo all’estero da diversi anni – le parole di Tasso – e con questo lavoro esprimo il bisogno di ricollegarmi alla mia terra". "Provo una grande gioia per una mostra di rilievo – aggiunge Cicconi Massi -. Negli ultimi 4 anni è stato emozionante andare a trovare anziani contadini che col loro senso di ospitalità e la loro autenticità, mi hanno raccontato la loro vita".