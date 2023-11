Le grandi eroine d’opera raccontate in un libro

Quando anni di frequentazione di opere classiche di chi è stata una bandiera della cultura, come Maria Chiara Leonori, lasciano spazio alla creatività e quando una campionessa di scherma, come la figlia Elena Ferracuti, posa la spada per prendere in mano la matita, ecco venire alla luce il libro "Cinque donne InCantate" edito da Zefiro edizioni. Le due fermane hanno dato vita ad una rielaborazione per i più piccoli di cinque opere liriche che hanno una protagonista femminile: Carmen, Aida, Tourandot, Tosca e Violetta. L’adattamento dei libretti è di Leonori mentre le illustrazioni sono state realizzate da Ferracuti. Al libro si accompagnano inoltre dei suggerimenti di ascolto, selezionati da Caterina Olimpi, tra le arie più celebri delle varie opere e un qr code, alla fine del libro, consente l’accesso a Liber Libri per ascoltare i brani. Ma come nasce l’idea di questo libro? "Ho sempre ascoltato – spiega Leonori – arie d’opera in macchina. L’allora piccola Elena veniva con me e ascoltava, cantava, gorgheggiava a suo modo, fino a quando mi sono accorta che aveva imparato a memoria arie da una decina di opere. Così ho cominciato a raccontare le storie che davano senso a quella musica. Storie di principesse crudeli, di donne innamorate, di giovani capricciose e volubili. Lei ascoltava, immaginava e disegnava, su qualunque foglio le capitasse in mano. Da quelle storie, da quei disegni nasce questo libro". Il libro sarà presentato giovedì alle 17,30 alla biblioteca Spezioli. I proventi devoluti all’associazione Condividere Onlus.