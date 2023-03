Le imprese incontrano gli studenti "Ci servono idee e progetti"

Al Fermo Forum 500 studenti delle ultime due classi delle scuole superiori del territorio fermano si sono incontrati con imprenditori, associazioni di categoria, formatori e facilitatori. I lavori sono stati avviati dai saluti portati dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, dal presidente della II Commissione regionale Consigliere Andrea Putzu, dal presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, dal consigliere provinciale Pisana Liberati, dal segretario generale e dirigente alla pubblica istruzione della Provincia di Fermo Laura Mancini, dal presidente regionale Cna Paolo Silenzi, dal Presidente Confartigianato Fermo Lorenzo Totò in rappresentanza anche della Confartigianato Macerata e Ascoli Piceno, dal presidente Confindustria Fermo Fabrizio Luciani e dal direttore Its Alessandro Panìco. Calcinaro ha insistito sul concetto che gli studenti debbano investire su se stessi impegnandosi a cercare la strada giusta. Ha inoltre ricordato che chi si specializza il lavoro riesce a trovarlo.

Ortenzi ha esordito ricordando che la Provincia di Fermo è stata l’unica nelle Marche a presentare e vincere il progetto ’Giovane Futuro’. Per il Consigliere regionale Putzu il Progetto Giovane Futuro è un esempio di come si possa e si debba lavorare insieme: istituzioni, associazioni, mondo del lavoro, scuola. Rivolgendosi agli studenti, ha detto: "Servono le vostre idee, servono i vostri progetti". Concludendo, ha anticipato che la Regione Marche avrà a disposizione fondi per la creazione di nuove imprese. Silenzi, presidente della Cna, ha riconosciuto i momenti difficili attraversati dalle imprese del territorio. Ha parlato di una globalizzazione come di un errore, ma anche di un ritorno delle aziende nel distretto fermano, tra cui brand importanti che avranno bisogno di nuove figure aziendali. Per il presidente di Confartigianato Fermo Lorenzo Totò siamo di fronte ad una urgente necessità di nuovi stimoli. Agli studenti ha voluto dire: "le nostre aziende non cercano manodopera, cercano linfa vitale, idee e progetti". Sulla stessa lunghezza d’onda si è posto il presidente di Confindustria Fabrizio Luciani che ha invitato i ragazzi a fornire stimoli "per aiutare e aiutarci". Ha toccato il tema dell’azienda 5.0, dove sostenibilità, welfare e rispetto della persona debbono prevalere. La mattinata è stata suddivisa in tre momenti: presentazione delle aziende, workshop sul come affrontare un colloquio di lavoro e redigere un efficace curriculum, e l’intervento di Kety Pelloni, psicologa esperta in psicologia del lavoro .