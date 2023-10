Le iniziative della Da.Mi.

È stata una settimana intensa nel campo del sociale e della sicurezza, per il suolificio Da.Mi. avendo ospitato in azienda Laura Marziali che, dopo il tumore avuto diversi anni fa, è diventata attivista per i diritti dei malati oncologici con l’organizzazione di volontariato ‘C’è tempo’, facendosi promotrice della legge sul diritto all’oblio oncologico e ricevendo il premio Sicurezza sul Lavoro, promosso dal Consolato Regionale Maestri del Lavoro delle Marche e per la provincia di Fermo, il riconoscimento è stato conferito alla Da.Mi srl, dagli anni ’70 sul mercato e leader internazionale nel settore della produzione di componenti per calzature e prodotti per la casa. Alla cerimonia hanno presenziato il console interprovinciale Giorgio Fiori, il sindaco Alessio Pignotti e il Ceo, Elisabetta Pieragostini accompagnata dal padre Ennio, fondatore dell’impresa. L’artista Laura Marziali è stata protagonista nei giorni scorsi, di un incontro ‘Prevenzione e diritti’, col personale femminile della Da.Mi, cui hanno presenziato anche Giovanni Delli Carpini (Dirigente Medico Clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’AOU di Ancona) e Sonia Casarotto (volontaria di C’è Tempo Odv), entrambi intervenuti in collegamento. L’iniziativa rientra nella consolidata policy di Da.Mi.