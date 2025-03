Le iniziative della seconda giornata

Si apre alle 9,30 il sabato a Tipicità, ancora un’altra giornata all’insegna delle cose belle da scoprire. Ieri la madrina Maria Grazia Cucinotta ha tagliato il nastro, oggi si torna a riflettere e a ragionare su scenari futuri possibili, con tanti eventi da non perdere.

Alle 10 si ritrovano come da tradizione a Tipicità i giornalisti delle Marche, per un convegno sul tema "Leadership al femminile: giornalismo, politica ed economia", con l’intervento di Agnese Pini, direttrice di QN. I borghi più belli d’Italia si racconteranno tra iniziative e arte, mentre alle 11,30 l’assessorato al turismo del comune di Fermo racconterà i prossimi passaggi di ‘Cantiere turismo’, il progetto che unisce i sei comuni della costa con lo stesso brand, da promuovere tutti insieme.

Marche, la regione del benessere, ma anche delle tradizioni dei prodotti tipici e delle ricette tradizionali. Talvolta però le ricette della tradizione, nate in contesti storici diversi quando lo stile di vita era decisamente lontano da quello che viviamo oggi. E dunque, tipicità e benessere possono andare di pari passo? A rispondere a queste domande, alle 14,30, la nutrizionista e volto RAI, Evelina Flachi, intervistata dalla food editor Ilaria Cappellacci. Ma non solo, il connubio tra vita sana e gusto autentico sarà interpretato dalla nuovissima esperienza di My Good Food, che proporrà una degustazione bilanciata, sana e buona.

Alle 15,30 protagonista Confindustria con un importante momento di riflessione, sul settore agroalimentare in continua trasformazione. Ne parleranno esperti, imprenditori e istituzioni nel convegno "Radici Future", un’occasione per confrontarsi su innovazione, sostenibilità e crescita nel mercato attuale, con il presidente Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani, il rettore Univpm Gian Luca Gregori, il direttore generale Gerardo Cesari e Leonardo Da Vinci Giovanni Lai, il direttore generale Banco Marchigiano, Massimo Tombolini, il direttore di Assica, Davide Calderone e il presidente Sezione Agroalimentare Fermo Graziella Ciriaci.

E ancora, show cooking e momenti di folklore, con un momento dedicato alla gastronomia ucraina raccontata dallo chef fermano Daniel Orso, con un viaggio tra sapori autentici e tradizioni secolari.