Le iniziative di Corva e Marina Picena

I quartieri di Marina Picena e della Corva hanno organizzato delle iniziative per animare l’ultima domenica prenatalizia. A Marina Picena, domani, dalle 10 fino a sera, in piazza Wojtyla, ci sarà un mercatino, alle 13 il pranzo nei locali parrocchiali e dalle 15, sono previsti momenti di animazione per bambini e famiglie, con giochi, musica e uno stand con dolci e bevande. Alle 17,30, inoltre, ci sarà lo spettacolo Alekos, il ‘poeta delle bolle’. Domenica ricca anche alla Corva, anche in questo caso con mercatini di Natale dalle 10 alle 20, compreso il ‘mercatino delle piazzette’ della Cna, dalle ore 12, l’apertura degli stand gastronomici, alle 14,30, musica live con i ‘Just for fun(k) a cura de ‘L’angolo scoperto’; alle 17, lo spettacolo di Natale a cura della scuola di musica Lizard, e ancora truccabimbi e spazio per scattare una foto in piazza Sacro Cuore e lungo via Corva. I programmi sono stati presentati ieri, in Comune, presenti i presidenti dei due quartieri, Alessandro Migliore (Marina Picena) e Francesca Chioini (Corva). "Dopo anni in cui era stata limitata la possibilità di organizzare iniziative – hanno detto – si torna a respirare la voglia di essere attivi e propositivi nei quartieri. Si sono sovrapposte nello stesso giorno le proposte dei nostri due quartieri, ma ci siamo raccordati per lavorare insieme, cercando di differenziare i programmi e gli orari per dare modo a tutti di partecipare". Per l’assessore al turismo, Elisa Torresi "questo sarà il week end dei quartieri ed è bello evidenziare, una volta di più, il protagonismo e l’impegno delle associazioni locali". "Sarà una domenica intensa – ha concluso il vicesindaco, Andrea Balestrieri – e, girando nei quartieri, ho visto l’assidua e bella partecipazione della cittadinanza per rendere questo periodo natalizio più festoso e corale".