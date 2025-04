Le iniziative per Pasqua. Dalle mostre a Palazzo Priori alla grande fiera di Primavera

L’arte, la musica, l’archeologia a Pasqua. I Musei di Fermo si confermano una meta privilegiata: Palazzo dei Priori ospita ’Steve McCurry - Children’ e ’Rinascimento a Fermo’, una straordinaria galleria fotografica di ritratti sull’infanzia, vista attraverso l’obiettivo del grande fotografo americano Steve McCurry, e un focus particolare sulle opere pittoriche del Cinquecento in questo territorio.

Gli orari: il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo (apertura straordinaria) nell’orario ordinario 10.30-13/15.30-19; nei giorni 25-26-27 aprile orario continuato (ore 10-19) durante l’evento #FermoAttivo.

Con oltre 50 fotografie, la mostra ’Children’, ideata e curata di Biba Giacchetti, permette di ammirare l’unica esposizione tematica interamente dedicata ai bambini, realizzata da McCurry nell’arco di quasi cinquant’anni di carriera.

La mostra ’Rinascimento a Fermo’, a cura di Vittorio Sgarbi con Walter Scotucci, si è arricchita nelle ultime settimane di nuove opere, a conferma del suo annuncio quale mostra ’work in progress’. A raccontare il periodo rinascimentale della storia millenaria di Fermo sono i suoi principali protagonisti: Giulio Romano, i fratelli Carlo e Vittore Crivelli, Antoniazzo Romano, Lorenzo Lotto e altri.

A Fermo, inoltre, la ricchezza si moltiplica in un’offerta straordinaria, ideale per un pubblico vasto di ogni età. Da Palazzo dei Priori si articola la visita ad un itinerario costellato di opere d’arte, di scienze e di archeologia. Il biglietto delle mostre include, infatti, l’ingresso al circuito museale di Fermo, composto da diversi spazi culturali: Palazzo dei Priori, Cisterne Romane, Musei Scientifici di Palazzo Paccaroni, Museo Diocesano, Museo Civico Archeologico, Teatro dell’Aquila, Terminal Mario Dondero e Museo Archeologico di Torre di Palme.

Il giorno di Pasqua, domenica 20 aprile protagonista la musica dei mitici anni ‘90. In Piazza del Popolo dalle ore 22.00 dj set: in consolle si alterneranno Alessandrino, Andrew DJ, Gianluca J, Ale Conti e Robbie Vee e la voce inconfondibile di Oriano.

Pasquetta con la Fiera di Primavera, dalle 8 alle 20 in piazza del Popolo e in via V. Veneto. Organizzata dall’Assessorato al Commercio con la collaborazione di Maurizio Orso, la fiera vedrà la partecipazione di un centinaio di bancarelle e stand dall’artigianato ai prodotti tipici, al collezionismo.