Durante l’Open Day sono stati realizzati diversi laboratori. Tra tanti enunciati, anche quello linguistico delle lingue inglese e francese. Il laboratorio è stato ideato dalle professoresse Alessandra Capparuccia e Maria Grazia Pambianchi (che hanno curato il francese) mentre le docenti Paola Salvatori e Lorena Mezzabotta la lingua inglese. Noi studenti, con molto piacere, abbiamo collaborato ed aiutato nello svolgimento dell’attività che è iniziata alle 17.30 ed è terminata alle 19.30. Le professoresse avevano creato dei giochi interattivi da svolgere al computer con lo scopo di far conoscere le lingue senza far annoiare i bambini. Alcune ragazze di seconda media, avevano realizzato specifi cartelloni che presentavano la cultura francese. I bambini delle elementari hanno partecipato con gioia al laboratorio, cimentandosi nell’attività ed entrando nel magnifico mondo delle lingue straniere. In questo modo si è creata un’atmosfera molto piacevole che ha messo in atto il rapporto professori-studenti attraverso una grande collaborazione che ha dimostrato l’affetto e la stima reciproca. Nonostante le varie difficoltà, le prof si sono impegnate e hanno accolto i bambini con molto entusiasmo. Coloro che hanno partecipato hanno apprezzato il francese, una lingua a loro sconosciuta fino ad allora. Le insegnanti e noi studenti ci siamo messi a loro disposizione.

Rebecca Borracci

e Giada Cellini, Classe III C