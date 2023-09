Le Marche restano al palo "Zona Economica Speciale Un’altra occasione persa per il settore calzaturiero"

Dal 24 gennaio partirà la Zes (Zona Economica Speciale) unica per tutto il Mezzogiorno (si fermerà in Abuzzo) aprendo la strada a una serie di incentivi per le imprese di quei territori, mentre le Marche sono rimaste al palo. "Ancora una volta la ‘filiera’ non porta buoni frutti per la regione, né per il nostro territorio – commenta Luca Piermartiri, segreterio provinciale Pd –, è un’occasione persa anche per il calzaturiero, una grave sconfitta per la giunta Acquaroli, che testimonia la sua debolezza". Il Pd intende attivarsi a tutti i livelli perché si riveda la decisione. Si impegna a farlo, a livello parlamentare, il senatore Francesco Verducci che parla di "una porta chiusa in faccia alle richieste che associazioni economiche, categorie e sindacati portano avanti dopo il sisma e dopo il riconoscimento delle aree di crisi industriale. Il governo mortifica le Marche, fa carta straccia di tutte le promesse, in un momento sociale molto difficile". In questo contesto, la Zes "è fondamentale, prevedendo semplificazioni amministrative, finanziamenti infrastrutturali e misure di agevolazione fiscale a sostegno delle imprese" aggiunge.

A livello regionale, il consigliere Fabrizio Cesetti si prepara a depositare una interrogazione a risposta immediata (prossimo consiglio il 19 settembre) per chiedere ad Acquaroli iniziative urgenti verso il governo e il parlamento "per una modifica in sede di conversione, del decreto istitutivo della Zes per includere anche le Marche". Tutto ciò non senza aver prima evidenziato come "l’esclusione delle Marche dalla Zes dimostri ancora una volta l’inconsistenza politica della giunta regionale che non riesce a far valere le vere necessità della regione e ignora i deliberati approvati all’unanimità dal consiglio, nonostante avessi sollecitato il presidente e l’assessore competente, con uno specifico atto, ad assumere le iniziative necessarie per l’istituzione della Zes".

Che questa fosse un’opportunità da cogliere lo sostiene anche la Cna che, tuttavia, attraverso Andrea Caranfa (direttore Cna Fermo) preferisce attendere l’esito di un passaggio a livello parlamentare "dove c’è chi vorrà perorare la nostra causa sostenendo che le Marche devono entrare nella Zes. Ma è indubbio che questa è una difficoltà che si aggiunge a difficoltà per le pmi, che già si trovano a concorrere con imprese del sud che usufruiscono di agevolazioni precluse alle Marche (come la decontribuzione del 30%) e adesso si ritrovano pure la Zes". Per Caranfa, "unita a un utilizzo dei fondi Pnrr e alle altre misure già in piedi (area di crisi industriale complessa e l’area del sisma) la Zes poteva rappresentare un grande volano per il territorio e renderlo più appetibile a nuovi investitori".

Marisa Colibazzi