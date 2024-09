Le Miss arrivano in città: tutto pronto per la finale

La patron di Miss italia, Patrizia Mirigliani non nasconde l’emozione e l’orgoglio per la scelta di organizzare la finale del suo concorso di bellezza nelle Marche a Porto San Giorgio. E’ intervenuta ieri mattina nella conferenza stampa tenuta nel teatro comunale di Porto San Giorgio per presentare Miss Italia 2024. La conferenza è iniziata senza la presenza delle protagonistiche, cioè le 15 ragazze finaliste del concorso, per un ritardo del pullman. Poi quando sono entrate l’accoglienza è stata molto calorosa e pur con la sola presenza hanno ravvivato l’ambiente fino allora un po’ ammusonito dai discorsi di circostanza di pubblici amministratori e politici impegnati nel decantare l’importanza della manifestazione per le ricadute positive in termini turistici non solo per Porto San Giorgio ma per l’intera Regione: "Questa nave – parole della patron – deve andare in porto e io sono arrivata in porto, a Porto San Giorgio! Per gli 85 anni di Miss Italia io sono arrivata qui, sono in porto. Esibirsi in questo teatro così bello per me è un grandissimo onore. È la prima volta che Miss Italia viene fatta in un teatro antico. Questo teatro ci dà valore in partenza. È così bello che me ne sono innamorata subito. Miss Italia è stata sempre nelle Marche ma mai per le finali. Ho scoperto una terra che dal punto di vista paesaggistico, artistico e gastronomico è meravigliosa. Il territorio si sposa bene con la bellezza delle nostre ragazze che sono una rappresentazione della bellezza dell’Italia".

Parole apprezzatissime dai presenti specie consiglieri regionali: Marco Marinangeli, che ha fatto presente il grande impegno della regione nella valorizzazione delle Marche, Jessica Marcozzi che ha sottolineato la necessità che la promozione venga fatta per tutto il territorio, e Andrea Putzu secondo cui l’85esima edizione di Miss Italia la prima volta nelle Marche resterà nella storia del concorso e delle stesse Marche. "Ospitare la finale nazionale è motivo di grande orgoglio. Miss Italia è un pezzo della storia del nostro Paese un motore promozionale che, siamo certi, porterà benefici al nostro territorio" è il succo del discorso del sindaco Valerio Vesprini, Dopo gli interventi la signora Mirigliani ha fatto un lungo elenco di vincitrici del concorso gli anni passati che poi hanno trovato un adeguato impiego. Da ultimo ha presentato una alla volta le 15 finaliste, ognuna delle quali ha rivolto un breve saluto alla platea. Il programma prevede alle ore 21 di venerdì 20 settembre presentazione delle finaliste in piazza Matteotti e alle ore 20 di domenica la finale con l’elezione di Miss Italia 2024. Conduce Andrea Dianetti. Presidente della giuria Martina Colombari.

Silvio Sebastiani