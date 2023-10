Le nascite calano a picco. Il lavoro precario e la disoccupazione seccano la popolazione

Disoccupazione, lavoro precario e pochi servizi portano l’inverno demografico marchigiano a essere più "rigido" della media italiana. È quanto afferma il Centro Studi della Uil Marche nell’analizzare i dati del ‘Rapporto sull’evento nascita in Italia’ del Ministero della Salute. Nel 2022, nelle Marche le nascite sono state 8.779 (443 in meno rispetto al 2021), con un calo (4,8 per cento su base annua) molto più sostenuto della media italiana, che si attesta sul -1,9 per cento, con 392.598 nascite, 7.651 in meno rispetto al 2021.

Per la provincia di Fermo si passa da 997 nati a 979, per Ancona si passa da 2834 a 2640 nati con 194 nati in meno, Macerata passa da 2007 a 1849 con 158 nati in meno; segue Pesaro-Urbino, che passa da 2182 a 2122 con un calo di 60 nati; situazione meno critica per Ascoli Piceno, che passa da 1202 a 1189 nati. Nelle Marche l’indice di fecondità è molto basso (1,16%), con una media di 1,16 figli per donna. Ma chi sono le mamme marchigiane? Circa il 65,16 per cento sono italiane mentre il 30 per cento sono straniere, l’età media delle madri al primo figlio, che nelle Marche nel 2022 è di 32,1 anni per le italiane mentre scende a 29 anni per le cittadine straniere. Le donne che decidono di avere un figlio hanno una scolarità medio alta: delle donne che hanno partorito nell’anno 2022 il 42,5 per cento ha una scolarità medio alta, il 22,7 per cento medio bassa ed il 34,8% per cento ha conseguito la laurea. L’analisi della condizione professionale evidenzia che il 58,6 per cent delle madri ha un’occupazione lavorativa, il 24,7 per cento sono casalinghe ed il 14,5 per cento sono disoccupate o in cerca di prima occupazione. "A nostro avviso spiega Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche, c’è un problema di fondo legato all’assenza di servizi per la genitorialità, gli alti costi di quelli dedicati all’infanzia, spesso inaccessibili e, nelle Marche, tra i più alti d’Italia. In più l’estrema precarizzazione del lavoro resta il primo degli ostacoli perché impedisce di programmare il proprio futuro. A dire che esiste una correlazione tra natalità e politiche per la parità di genere sul lavoro e di servizi alla genitorialità lo dicono i dati. È urgente definire un piano regionale che favorisca la piena e buona occupazione, in particolare per le donne, che devono avere un lavoro stabile e servizi pubblici adeguati alla cura dei figli e percorsi di formazione che le consentano di tornare al lavoro".

Angelica Malvatani