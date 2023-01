Le nonnine a spasso in tutta la provincia

La Befana non tradisce mai le aspettative, tanto divertimento e gioia sui volti dei bambini hanno contraddistinto le piazza al passaggio della simpatica vecchierella in tutto l’entroterra Fermano. Sono state numerose ieri le manifestazioni dedicate all’epifania e la presenza di pubblico ha contribuito ad alimentare lo spirito della festa e confermare come questa tradizione sia ancora molto sentita fra i residenti. In piazza Risorgimento di Amandola circa alle 16,30 di ieri è iniziata la festa con animazione e giochi, poi grazie al supporto degli uomini del Cai le befane si sono calate in piazza dal municipio. Nel centro storico di Falerone si è tenuta la prima edizione della ‘Notte della Bafana’ promossa dall’associazione mercatini con animazione, giochi e laboratori per bambini. A Magliano di Tenna la Befana si è resa protagonista di una spettacolare discesa dal Torrione del centro storico per poi consegnare i doni ai presenti.

a. c.