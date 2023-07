"Le nostre api fanno bene. In tutti i sensi"

di Marisa Colibazzi

Anche un apicoltore può diversificare e ampliare la propria attività, coniugando la passione per le api e la produzione di miele, con la possibilità di far vivere a gente di ogni età un’esperienza emozionale, dai molteplici effetti benefici proprio grazie alle api. Nasce da qui l’idea di Rossano Alessi Givetti e della moglie Giamaica Fantuzi, che hanno creato nella loro azienda, ‘Il tesoro delle api’ (in via Cerretino), un apiario sensoriale, uno dei pochissimi presenti nelle Marche. Givetti vanta un’esperienza pluridecennale, ha vinto il primo premio Qualità nelle Marche per quattro anni di fila, ma per dare vita a un progetto legato al benessere psicofisico che può derivare dalle api, insieme alla moglie ha frequentato un corso di formazione. Entrambi si sono iscritti all’Associazione Italiana Apiterapia e hanno creato l’apiario. Si tratta di una stanza in cui vivere un’esperienza multisensoriale. "Sono stimolati tutti i sensi. L’odore attraverso l’api-aroma che vi si respira – spiegano –; l’udito con l’api-sound, il ronzio utile anche per curare l’acufene); la vista, poiché i finestroni si affacciano sulla fattoria didattica ed è possibile osservare in piena sicurezza come è fatta un’arnia, la vita delle api, tanto che le scolaresche che vengono in visita restano affascinate. E poi il gusto, con gli assaggi dei vari tipi di miele, e il tatto, potendo toccare con mano la cera e altri prodotti". Il resto lo fa la location, essendo l’apiario immerso nel verde, tra ulivi, piante da frutto, un laghetto biodinamico, essenze profumate.

"La terapia consiste nello stare nell’apiario per un’ora, (i cellulari restano fuori), rilassarsi, dormire, leggere, o fare massaggi, yoga – spiegano ancora Alessi Givetti e la moglie –. C’è posto per nove persone al massimo, ma il top è starci da soli. Poi, per ogni patologia, ci sono degli specifici trattamenti, per i quali abbiamo collaborazioni con diversi professionisti. Frequentano l’apiario anche ragazzi disabili, autistici, che hanno bisogno di un ambiente tranquillo in cui rilassarsi".

Merita un discorso a parte, infine, la coltivazione dello zafferano, in quanto Il tesoro delle api è anche un luogo di ricerche sugli effetti medicali di questa essenza. "Abbiamo appena siglato un accordo con l’Università Politecnica delle Marche per uno studio sui petali dello zafferano. Di norma, si utilizzano soltanto gli stami, ma sembra che i petali abbiano delle proprietà terapeutiche contro il diabete. Perciò, li raccogliamo per i ricercatori della Politecnica per i loro studi".