Le nostre scuole ai vertici. Preparano all’università e anche al mondo del lavoro

Restano alte le performance delle scuole fermane, sono tutte ai primi posti della classifica di Eduscopio, curata ogni anno dalla Fondazione Giovanni Agnelli per accompagnare i ragazzi alla scelta della scuola superiore di secondo grado. Nella classifica si studiano i parametri per quanto riguarda le iscrizioni all’università, l’esito degli esami del primo anno e poi le possibilità di impiego per chi si diploma negli istituti tecnici o professionali. Per tutti c’è un’ottima risposta, il Liceo classico Annibal Caro si conferma uno dei migliori per la preparazione all’università, con quasi l’80 per cento dei diplomati in regola e una media del 27 sui primi esami. Ottima anche la performance del liceo scientifico T.C. Onesti, per il percorso tradizionale, per quello delle scienze applicate e per il linguistico gli studenti in regola sono oltre il 70 per cento e la media dei voti agli esami dal 27 in su. Bene anche il liceo scientifico Urbani di Porto Sant’Elpidio che pure conquista la classifica di Eduscopio. Chi vuole avere invece possibilità di impiego immediata e sceglie di non proseguire all’università, studia al Montani, al Carducci Galilei, all’istituto di Amandola o all’Ipsia e sempre le strade che portano sui luoghi di lavoro, vicino casa, solo sopra il 70 per cento, per chi si dimostra all’altezza del mercato. Per le famiglie e per gli studenti di domani c’è la possibilità di visitare con attenzione il sito di Eduscopio per avere tutte le indicazioni, nella ricerca è emersa la difficoltà dei ragazzi che si sono diplomati nel 2020, in piena pandemia, e che hanno subito i contraccolpi negli anni successivi di isolamento, di scuola a distanza, di rapporti umani all’osso. Molto di loro hanno rinunciato all’università già dal primo anno, a raccontare di un disagio ancora oggi sottovalutato. Intanto le scuole fermane si presentano anche in diretta, nelle sedi di ciascuna si moltiplicano le iniziative di scuola aperta, il liceo artistico, che non viene rappresentato in pieno da Eduscopio che non tiene conto degli iscritti alle Accademia, promette momenti d’arte e di creatività per raccontare il proprio percorso di studi. lo stesso in tutti gli istituti che aprono le porte, da qui a febbraio, con tanti appuntamenti, domeniche di conferenze, riflessioni, laboratori.

Con un occhio al futuro che non sembra troppo promettente, visto che per alcune scuole, come il liceo classico e appunto il liceo artistico, si prospetta un accorpamento della direzione visto che entrambe non superano i 600 studenti e dal prossimo anno potrebbe cadere la deroga che finora ha salvato le scuole con 500 studenti. La Provincia di Fermo ha dato indicazioni per tenere in reggenza insieme i due licei, anche per affinità di percorso, stesso discorso anche per il Cpia, il centro di formazione per adulti, che dovrebbe tornare sotto l’Itet Carducci Galilei. La proposta della Provincia è già partita, a fine mese la decisione della Regione, sperando che le iscrizioni del prossimo anno possano cambiare la rotta e scongiurare la perdita di posti lavoro per docenti e collaboratori scolastici.