Le nostre scuole entrano nella rete antiviolenza: "Spazi ideali per formare"

Perché le cose cambino, bisogna che si guardi tutti nella stessa direzione e si costruisca rispetto, amore, attenzione verso gli altri. Per questo nella rete territoriale antiviolenza sono entrate ufficialmente anche le scuole del territorio, per cominciare a costruire un contesto sociale migliore già sui banchi di scuola. Una firma che vale un impegno forte quella posta ieri sul rinnovato protocollo di intesa per la rete territoriale anti violenza, un accordo che mette insieme forze di polizia, tribunale, amministrazioni locali e associazioni impegnate proprio a supporto delle vittime di violenza.

Pagine per dire il ruolo di ciascuno, per non lasciare indietro nessuno, per proteggere davvero chi è in pericolo. Ha sottolineato il prefetto, Michele Rocchegiani: "La scuola è lo spazio ideale per puntare sulla formazione, per prevenire davvero gli episodi di violenza. Vogliamo lavorare su questo, per evitare che ci siano episodi dolorosi, per insegnare ai ragazzi il corretto rapporto che ci deve essere tra le persone. Nel rinnovato protocollo si prevede la formazione di un tavolo ristretto che dia voce alla rete territoriale in maniera molto concreta e operativa, la presidente della commissione pari opportunità della Regione, Marialina Vitturini, ha sottolineato proprio l’importanza di rivolgersi ai giovani per costruire una cultura diversa. Il presidente della Provincia, Michele Ortenzi, "E’ importate che le vittime di episodi di violenza e di maltrattamenti si sentano al sicuro e protette, è essenziale. Così come è fondamentale che una volta accertate le responsabilità si arrivi ad una certezza della pena". Il procuratore del Tribunale di Fermo, Raffaele Iannella, spiega che le leggi ci sono per proteggere le vittime e punire i colpevoli, il problema però è essenzialmente sociale e su questo il ruolo principale è quello della scuola ma anche della famiglia. I vertici di polizia, carabinieri e finanza hanno sottolineato la necessità di non abbassare la guardia, gli episodi di violenza che vedono le donne vittime privilegiate sono in costante aumento ed è essenziale che si lavori tutti insieme proprio per evitare esiti drammatici.

Della rete antiviolenza fanno parte anche gli ambiti territoriali XIX, XX e XXIV; la Comunità montana dei Sibillini, la Questura, il comando provinciale di Carabinieri e Guardia di finanze, il comitato pari opportunità del tribunale, la cooperativa On The Road, l’associazione Il tempio di Bellona, Soroptimist, la fondazione Sagrini, le associazioni Ondif e Aiaf, l’azienda sanitaria di Fermo.