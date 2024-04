Le note struggenti del Lied tedesco

Per il concerto di chiusura della 28° stagione concertistica, gli Amici della Musica hanno scelto di affidarsi al tenore Konrad Artur Cygal e a Stefano Chiurchiù al pianoforte che eseguiranno brani fra i più significativi del repertorio liederistico tedesco. L’appuntamento è per domenica, al teatro La Perla, alle 17,30. I Lieder (plurale di Lied, canzone) si sono diffusi come genere musicale soprattutto in Germania ed Austria durante il Romanticismo e grandi compositori come Strauss, Schubert, Schumann hanno composto brani musicali utilizzando testi di grandi poeti e scrittori come Goethe e Heinrich Heine. "Il Lied – spiega Germano Chiurchiù, presidente degli Amici della Musica – è il canto dell’assenza, un grande amore perduto, le cose di cui abbiamo nostalgia. E siccome i testi sono parte integrante, sarà fornita anche la traduzione in italiano dei testi cantati in tedesco". Info: 0734 893350.