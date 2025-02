Le novità nella raccolta dei rifiuti. Petrini: "Solo piccole modifiche"

La società ‘Rieco’ che ha vinto il nuovo appalto per la gestione e raccolta dei rifiuti sul territorio di Montegiorgio, sta avviando una serie di cambiamenti per rendere le attività più funzionali. Dal 1 aprile il servizio entrerà in funzione a pieno regime e per questo motivo, l’Amministrazione ha organizzato alcuni incontri con la popolazione per informare i residenti sulle novità. "Non ci saranno stravolgimento – spiega Alan Petrini, vice sindaco con delega all’ambiente – ma qualche piccola modifica. L’obiettivo e quello realizzare insieme alla nuova ditta un servizio efficiente e funzionale, ora siamo in un momento di transizione, il tempo di abituarci ai nuovi metodi, ma una volta che l’attività sarà entrata a regime, sarà tutto più semplice. Alcune novità il conferimento dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta che si potrà fare solo dalle 22 alle 2 del mattino. Il vetro verrà smaltito da solo, mentre l’alluminio verrà smaltito con la plastica. La ditta attiva da tempo, in base ai dati in loro possesso, ha notato che il sabato in particolare c’è un aumento dei rifiuti indifferenziati, pertanto è preferibile effettuare la raccolta dell’indifferenziato in una giornata infrasettimanale che sarà fissata a giorni. Novità importanti per la gestione dell’Ecocentro di Piane di Montegiorgio, a partire dal 1 aprile il servizio sarà potenziato con più giorni e più ore di apertura, stiamo ultimando il programma in queste ore, quando sarà ufficiale lo comunicheremo". Per agevolare questa fase di transizione, l’Amministrazione ha organizzato degli incontri con la popolazione per informare i cittadini sulle novità e ascoltare le richieste che saranno avanzate. Gli incontri sono stati già fissati: venerdì 27 febbraio alle 21 locali ex scuola della frazione di Monteverde; martedì 5 marzo alle 21 nel salone di palazzo Passari nel centro storico per il capoluogo; giovedì 6 marzo alle 21 centro di aggregazione ‘La Ragnatela’ di Piane e lunedì 10 marzo alle 21 locali Bitti per la frazione di Cerreto. Agli incontri prenderanno parte il sindaco Ortenzi, il vice Petrini e i tecnici della Rieco. Alessio Carassai