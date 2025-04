Le opere degli studenti in Pinacoteca

Domani alle 11 nella Sala dei Legni della Pinacoteca Civica di Fermo sarà inaugurata l’esposizione ’Un martirio a passo di danza’ dedicata alle raffinate copie delle otto tavole con le Storie di Santa Lucia di Jacobello del Fiore, capolavoro indiscusso del Tardogotico, realizzate dagli appassionati studenti del quarto anno dell’indirizzo Arti Figurative del liceo Caro-Preziotti-Licini. Gli alunni dell’Artistico-Preziotti nella sede di Fermo compiono da sempre con il professor Nunzio Giustozzi uno studio attento del patrimonio storico-artistico del territorio anche attraverso approfondimenti con specialisti quali Giacomo Maranesi, restauratore ormai affermato, ex allievo del liceo, cui si deve il più recente e accurato intervento sui manufatti lignei che sono stati trasposti per la prima volta in grandi miniature realizzate a pastello su carta pergamena. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei si dice lieta di una collaborazione ormai consolidata con i ragazzi del liceo: "Ringrazio i ragazzi, i docenti e la Dirigente che anche con questo evento testimoniano una presenza ed una partecipazione molto forti alla vita cittadina ed a quella culturale, mostrando i loro talento e la loro passione per il bello". I lavori che si offrono all’ammirazione del pubblico sono stati progettati e creati nel Laboratorio della Figurazione guidato con sapienza da Natalia Mignini e Lucia Postacchini, fucina di giovani talenti che riescono eccezionalmente nelle varie tecniche ad appropriarsi di stili e linguaggi formali del passato per nutrire la loro personale creatività artistica tutta proiettata nel futuro.