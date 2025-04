Le pagine musicali del XVII secolo

L’Oratorio di San Filippo, domani alle 21.15, si appresta a vivere una serata da ricordare grazie all’evento dal titolo Teatro Spirituale e al debutto del Vox Poetica Consort. Il Fermo Vocal Fest anche in questa occasione dimostra di avere le idee chiare in fatto di proposta innovativa e qualità in ambito di pagine musicali del Sei-Settecento. Le vicende raccontate in Jonas’ di Giacomo Carissimi e nell’Oratorio della Settimana Santa di Luigi Rossi provengono, anche se in maniere molto diverse, dalla narrazione biblica. "Questo nuovo modo di far musica, più che ricordare la penitenza pasquale – sottolineano i promotori della serata – manifestano in maniera nettissima il bisogno di un’azione teatrale indispensabile ai fini della buona riuscita delle musiche presentate. Si tratta di musica di altissimo livello di due dei grandissimi compositori italiani che riesce a muovere emozioni profonde, quanto di meglio si possa ascoltare in questo periodo pasquale". Per il Vox Poetica Consort si tratta di una prima assoluta. C’è grande attesa per ascoltare la proposta della formazione professionale che il tenore Matteo Laconi ha deciso di far debuttare con questo progetto artistico e che vuole essere una ulteriore azione culturale dell’Associazione Musica Poetica di Fermo che nel 2025 celebra il ventesimo anno di attività artistica e culturale nella città di Fermo. Vale la pena di ricordare che il sodalizio culturale in questione vanta al proprio attivo centinaia di concerti ed eventi organizzati e che è una delle realtà artistiche e culturali pulsanti della città di Fermo. Di spicco domani sera la presenza di Cristina Fanelli: cantante di altissimo profilo specializzata nel repertorio del Seicento, vanta collaborazioni artistiche nazionali e internazionali con i più grandi complessi musicali del repertorio classico. E’ dotata di una raffinatezza vocale non comune, riesce a trasportare l’ascoltatore all’interno delle pagine musicali interpretate. La sua presenza a Fermo con il Vox Poetica Consort testimonia l’alto livello artistico raggiunto dal gruppo fermano. Quanto al direttore e tenore Matteo Laconi, giovane cantante e talentuoso musicista fermano, va detto che ha già calcato palcoscenici internazionali con il debutto avvenuto al Music Fest di Brema, in Germania, nell’agosto 2023 e a giugno 2024 all’Operà Royal de Versailles a Parigi nel cast dei solisti dell’Orfeo di Monteverdi sotto la prestigiosissima direzione di Jordi Savall.