Le parole chiave di Ciarpella: turismo, sociale e decoro urbano

Turismo, sociale, ma anche sicurezza e decoro urbano: sono le parole chiave per il candidato sindaco, Massimiliano Ciarpella nel presentare la settima lista della sua coalizione, ‘Il centrodestra per Pse’. "Sono ragazzi che hanno deciso di mettersi in gioco, che condividono ideali liberali e moderati, alternativi al centrosinistra. Un gruppo che porta una ventata di freschezza e novità. L’importanza di questa lista, così come con FdI, Udc e Azione, sta nel creare il necessario raccordo con le istituzioni" introduce Ciarpella. Accanto a lui, Simone Trasatti, coordinatore provinciale di Noi con l’Italia: "Abbiamo scelto Massimiliano perché basta guardarlo per capire che è il candidato giusto. La nostra è una lista giovane, ma alle amministrative di Sant’Elpidio a Mare abbiamo preso il 6,5%, contiamo di fare meglio qui. Ci rivolgiamo ai moderati scontenti e delusi per portarli a votare". Poi tocca ad alcuni candidati farsi conoscere. C’è Mirco Rainelli, commerciante, una vita trascorsa in città, dove vede il bisogno di un cambio di passo perché, richiamando lo slogan, Porto Sant’Elpidio merita. Stessi concetti espressi da Rebecca Sagripanti e da Giorgio Pazzi che vedono in Ciarpella la persona giusta per realizzare un cambiamento ormai improcrastinabile. Parla di decoro urbano carente Rachele Fiorini che vede degrado e mancanza di sicurezza. Claudio Di Lena, lavorando nel settore della difesa, ha un osservatorio privilegiato in materia di sicurezza e vede necessaria una tenenza in città. Adela Cosma, da commerciante sottolinea la mancanza di una programmazione degli eventi, la necessità di rivitalizzare la città e vedere più gente in giro.

m.c.