’Le parole della montagna’: una domenica nel bosco

In previsione dell’arrivo della primavera, il Festival ‘Le parole della montagna’, organizza una passeggiata ambientale nel bosco. L’appuntamento è fissato per domenica 23 marzo con ritrovo alle 10 all’ingresso del centro abitato di Smerillo, da qui il gruppo si avvierà verso il bosco. Un modo per festeggiare l’approssimarsi della primavera con un’esperienza di ‘Bagno di Foresta’, guidata dal Maestro Fabio Perticarini. Una camminata lenta e consapevole, adatta a tutti, lunghi i sentieri del bosco, per rafforzare il nostro legame con la natura e riceverne benessere. Saranno gli alberi ad insegnare che la collaborazione è essenziale per la vita sul nostro pianeta. Un modo per approfondire il proprio legame con i ritmi della natura che su sta risvegliando, per riscoprire anche il proprio equilibrio e rapporto con l’ambiente. è del resto dimostrato da innumerevoli ricerche quanto la natura riesca a dare un apporto benefico allo stato psicofisico degli esseri umani. Da sempre abituati alle forze dei fiumi e dei boschi, ad esempio, solo recentemente i sapiens si sono chiusi in città piene di cemento e inquinamento. Ma il nostro trascorso nelle foreste non è cancellato, solo assopito: basta una passeggiata in un bosco o al mare, per risveglliarlo.

L’appuntamento è aperto al pubblico, si consigliano abbigliamento e calzature sportive adatte all’evento.

