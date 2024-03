Le parole per definire l’amore

Nell’ora di teatro, sull’esempio di Matteo Bussola e del cast ‘Mare fuori’, abbiamo scritto e interpretato le nostre otto parole dell’amore. Rispetto: è alla base di ogni relazione e di ogni forma d’amore. Diversità: accettare le diversità è già un atto d’amore di per sé. Un rapporto speciale è caratterizzato da persone uniche, che sanno stimarsi, arricchendosi reciprocamente. Accoglienza: i pregi sono facili da apprezzare, ma chi sa davvero amare riesce ad accogliere anche i difetti e a farli diventare punti di forza. Comprensione: in una relazione ci si deve ascoltare veramente, con sincerità, attenzione ed empatia per poter comprendere profondamente l’altro. Fiducia: è la consapevolezza di poter parlare senza paura e permette di evitare la sensazione reciproca di incertezza. Fa vivere la relazione in modo sereno e coerente. Senza la fiducia un rapporto si ammalerebbe. Dialogo: in una coppia è fondamentale, aiuta a conoscersi. Condivisione: in un rapporto la condivisione arricchisce il legame con l’altro, lo rende più intimo. Grazie: è un sigillo di affetto, stima, dolcezza, che riscalda il cuore e che può essere un reciproco dono quotidiano.

Classe III B