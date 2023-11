Le piazze per Giulia. Dagli studenti ai sindaci. Un unico grande coro per gridare "basta"

Se domani tocca a me voglio essere l’ultima. La poesia di Cristina Torres-Cáceres, citata anche da Elena, la sorella di Giulia Cecchettin, è diventata lo slogan della grande onda di protesta che sta attraversando l’Italia e anche il Fermano.. Piazzale Azzolino ha visto la prima manifestazione, con la partecipazione di Cgil, Anpi, Pd, cittadini e cittadine, tutti insieme a dire basta, a chiedere che si riconosca sempre la violenza, ovunque e in qualunque forma si presenti. Meri Marziali, sindaca di Monterubbiano, ha parlato di 705 donne vittime di violenza domestica nelle Marche, con un incremento di circa 40 casi rispetto agli anni precedenti. E poi ci sono tutte quelle che non riescono a chiedere aiuto o che lo fanno quando ormai è troppo tardi. Tante anche le iniziative nelle scuole della città e del territorio, di fronte alla ragioneria c’erano scarpe rosse, spaiate, abbandonate, perse dalle donne che non si possono più difendere. Importante il contributo di On the road, l’associazione che gestisce i centri anti violenza, tra le province di Fermo e Ascoli Piceno sono 1088 le donne che hanno trovato sostegno dall’apertura dei centri. A Fermo sono attivi dal 2009 (682), ad Ascoli piceno dal 2015 (406). Sono spazi di ascolto, condivisione e sostegno per le donne vittime di violenza di genere, dove le donne possono trovare colloqui d’accoglienza diretta e consulenza telefonica, consulenze legali, counseling psicologico, affiancamento e accompagnamento ai servizi socio-sanitari. A questi sportelli, aperti tutti i giorni, si unisce il lavoro della casa rifugio, collocata in un paesino del fermano, a indirizzo segreto, un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza del partner, spesso ex, e tutelare le donne al meglio da situazioni di pericolo. La casa garantisce sicurezza e ospitalità alle donne vittime di violenza, alle loro figlie e ai loro figli: sono 72 le donne e 42 i minorenni ospitati dal 2017. Gli sportelli: 800.21.58.09, la segreteria telefonica è attiva 24 ore su 24. mail: percorsidonna@ontheroad.coop.