"Le prenotazioni per l’estate già ci sono"

"Le prenotazioni per fortuna ci sono": è il dato confortante che, alla riapertura primaverile degli stabilimenti, lenisce un po’ le preoccupazioni che affliggono i balneari e che sono dovute in primo luogo alla direttiva europea Bolkestein, che impone la messa all’asta delle concessioni alla loro scadenza, oltreché alla difficoltà di reperire personale qualificato di aiuto nello svolgimento dell’attività: "Le prenotazioni, così come le conferme ci sono – rimarca il presidente provinciale del sindacato balneari, Romano Montagnoli -. Ma soprattutto vi sono tante richieste di nuovi clienti, e sono così numerose che probabilmente farò fatica ad accoglierle tutte".

Presidente, quali le loro provenienze?

"Lombardia, Veneto, Piemonte e Umbria, oltreché il nostro territorio. Pertanto se le condizioni meteorologiche ci assistono le premesse di fare una buona stagione ci sono".

Com’è la situazione a Porto San Giorgio relativamente al personale stagionale, in Emilia Romagna ed anche a San Benedetto del Tronto gli operatori lamentano molto difficile reperire?

"Purtroppo è una questione che si sta verificando in questi ultimi anni. Riguarda in maniera particolare gli chalet ristorante e consiste nel non trovare figure adeguate alle proprie esigenze perché di ragazzi giovani, anche minorenni, vengono numerosi a chiedere di poter lavorare. Io, ad esempio, potrei aver bisogno di un bagnino adulto in grado di organizzare il lavoro e un ragazzetto potrebbe fargli solo da aiuto. In ogni modo la Confcommercio organizza periodicamente con un certo successo borse lavoro dedicate agli incontri tra lavoratori e imprenditori richiedenti manodopera". Passiamo alla Bolkestein: a che punto è la sua applicazione?

"Nessuna novità. C’era in programma un tavolo del nostro sindacato con il governo ma pare non si riesca a metterlo su. Siamo rimasti all’ipotesi delle concessioni prorogate al 2024, ma è stata bocciata dal Consiglio di Stato. Quindi siamo ‘tra color che son sospesi’. Enorme sarà l’impegno dei Comuni quando dovranno mettere all’asta le concessioni".

Passiamo alla più stretta attualità: la spiaggia è stata pulita e sistemata per Pasqua quando sono soliti venire visitatori da fuori per visitare l’ambiente eventualmente da scegliere per le vacanze?

"In effetti l’arenile è il nostro primo biglietto da visita. Ora la spiaggia è già in buone condizioni e il Comune fa sapere che lunedì prossimo inizieranno le pulizie straordinarie di Pasqua".

Silvio Sebastiani