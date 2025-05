Le ruspe sul fiume Tenna: "Raddrizzano il corso distruggendo flora e fauna"

Un fiume che si libera, che corre più veloce e che forse diventa più pericoloso. Ne è convinto Federico Spagnoli, presidente del circolo Legambiente del fermano, che confessa la sua rabbia nel vedere i lavori che si portano avanti sull’alveo dei Fiume Tenna: "Ancora lavori che da geologo, da ecologista e da presidente di una associazione ambientalista, ritengo inutili quanto dannosi oltre che economicamente e burocraticamente opachi. I lavori con le ruspe in alveo raddrizzano il corso e distruggono la flora e la fauna del letto del fiume. In questo modo la velocità della corrente aumenta e potrebbe scalzare i piloni dei ponti mettendone a rischio la stabilità (si è accertata la causa in passato del crollo di alcuni ponti regionali?). L’assenza della vegetazione e la maggiore velocità della corrente diminuiscono il ricarico delle falde freatiche con conseguente penuria di acqua irrigua, industriale e civile che di questi tempi è un bene prezioso, diminuiscono il potere disinquinante dei fiumi e la maggior parte degli inquinanti raggiungono il mare. La rimozione degli alberi lungo gli argini favorisce l’erosione laterale della corrente e la possibile distruzione delle strutture adiacenti (vedi il ruzzodromo). E non parliamo poi della biodiversità". Spagnoli ha riportato la testimonianza di Elmo Tappatà, già assessore all’ambiente di Fermo, residente in zona Girola: "Elmo ci ha raccontato di quanto il fiume condizionava l’intera zona positivamente, con la vegetazione e tutti gli uccelli che passano di qui. Oggi cerchiamo di cancellare tutto quello che da sola la natura sa fare. Questi sono lavori inutili dato che, dopo la prima o le prime piene, tutto torna come prima e quindi bisogna fare di nuovo lavori di somma urgenza, sarebbe interessante vedere la frequenza dei lavori in uno stesso tratto. E poi: perché molti di questi lavori vengono proposti sempre in somma urgenza bypassando le gare pubbliche e la pubblica e competente opinione? Perché quando facciamo accesso agli atti non ci risponde nessuno o ci rispondono con documentazioni parziali? E poi; i politici locali dove stanno? Basta con questi lavori vecchi di concezione, dannosi per l’ambiente e per la comunità locale, dispendiosi e ripetuti nel tempo. Nell’alveo la flora sulle barre va rimossa con una trincia mentre i tronchi e le ramaglie vanno tagliati e rimossi con i camion, punto".