Le scuole presentano i loro progetti

Nella settimana dedicata alle materie scientifiche, per gli addetti ai lavori Stem, la Provincia si fa contenitore di idee e progetti costruiti dai giovani. Una cerimonia sentita e molto partecipata quella voluta dal consigliere Pisana Liberati, che chiama a condurre proprio due studenti, Maria Silenzi e Andrea Tomassini. Le scuole che poi hanno presentato i loro progetti, l’istituto Medi di Montegiorgio che si è occupato di Infinity 1 con gli alunni Jacopo Luciani, Hamza Ait Bourryal, Tommaso Santucci, Amina Barboucha, Alessio Romagnoli, Tommaso Santoni, Mattia Cruciani e Alessandro Tiburzi. A seguirli Ettore Antolini e la dirigente D’Ignazi; l’Iti Montani con la dirigente Stefania Scatasta e Teresa Cecchi, hanno affidato la presentazione di It Will Beans agli studenti Giorgia Tarro Boiro e Chiara Spreca. E poi l’Ite Amandola ha puntato su AppStemGo, ideato dagli studenti Sofia Millevolte, Giorgia Guglielmi e Natan Vitali accompagnati dal prof Enzo Diletti e dalla dirigente Rita Di Persio; il liceo Classico Annibal Caro con le studenti Alice Petrozzi e Valeria Vesprini ha presentato ’Il Building Information Modelling - studio di un ambiente museo-grafico’ insieme con i professori Emanuela Giuliani e Andrea Gentili; il liceo Scientifico Calzecchi Onesti ha puntato sul ‘Raccontare la matematica’, come hanno spiegato Mario Di Tuoro e Giorgia Seghetti. All’Itet Carducci Galilei il prof Gianni Monti ha supportato gli studenti Martina Piattoni e Kamila Protsaylo nel progetto ‘bioLOGICO’.